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Başak Burcu right-white
21 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Ekim Çarşamba günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, gece yarısından sonra altıncı evindeki Ay on ikinci evindeki Jüpiter'le karşılaşırken uyku düzenin bölünebilir; yatmadan önce ekrandan uzak dur. Öğleye doğru ikinci evindeki Güneş Ay'la üçgen kuruyor, bedenine iyi gelen basit ve dengeli bir öğle yemeği seç. Öğle ile ikindi arasında Ay yönsüz kaldığı için yeni bir takviye ya da diyet denemeyi sonraya bırak. Saat dörde doğru Ay Balık'a geçip yedinci evine girince ilişkilerden gelen gerginlik mideye inebilir, yavaş nefes al. Akşamüstü Ay'ın üçüncü evindeki Venüs retrosuyla yaptığı üçgen telefonu bırakıp ılık bir bitki çayı içmen için uygun. Sabah gün ışığına çıkmayı da ihmal etme. Öğle arasında ofis dışına çıkıp on beş dakika yürümek midene ve zihnine iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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