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Başak Burcu right-white
17 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Ekim Cumartesi günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, sekizinci evindeki Satürn'e öğle sonrasında Ay'ın açtığı kare stresin karın bölgesinde, özellikle mide ve bağırsak çevresinde hassasiyet yaratmasına neden olabilir. Yemekleri yavaş yemek, baharat ve kafeini azaltmak ve ılık bir bitki çayı içmek midene iyi gelir. Beşinci evden geçen Ay hareketli bir akşam isteği doğurabilir, ağır yemekli bir programdan kaçınmak uykunu korur. Üçüncü evdeki Venüs retrosu telefon başında geçen uzun saatleri yorgunluğa çevirebilir, ekran sürenizi kısıp kısa bir yürüyüş yapmak iyi gelir. Bol su iç ve düzenli saatlerde yemek ye. Karnına ılık bir kompres koymak kramp hissini yatıştırır. Gün sonunda lifli bir sebze yemeği tercih et. Gece geç yemek yememeye çalış. Akşam yemeğinden sonra kısa bir yürüyüş sindirimi hızlandırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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