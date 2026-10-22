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23 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ekim Cuma günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Güneş'in üçüncü evine geçmesiyle zihnin hızlanıyor, telefon ve yazışma trafiği artıyor; boyun, omuz ve parmaklarda yorgunluk hissedebilirsin. Sabahın erken saatlerinde Ay'ın Merkür'le üçgeni kafandaki gürültüyü azaltıyor, bu saatleri sakin bir kahvaltı ve kısa bir esneme için kullan. Öğlen ekrandan göz kaçırıp uzağa bakmak gözlerini rahatlatır. Merkür yarın geriye döneceği için sindirimin hassaslaşabilir; baharatlı, kızarmış yiyeceklerden uzak dur. Uykuya dalmakta zorlanırsan ayak tabanlarına ılık bir havlu koy. Yarının yapılacaklar listesini şimdiden yazıp zihnini boşalt. Öğle yemeğinde çiğ sebze yerine haşlanmış sebzeye yönel. Sabah bir bardak ılık suyla güne başlamak midene iyi gelir. Akşam yemeğini erken ve hafif tut, yemekten sonra on beş dakika yürü. Mide hassasiyetin varsa nane çayı iç.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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