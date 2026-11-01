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Başak Burcu right-white
2 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Kasım Pazartesi günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, on ikinci evindeki Ay dinlenme ihtiyacını artırıyor; ikindi vakti Ay'ın Mars'la buluşması dinlenmek yerine kendini zorlamana yol açabilir. Üçüncü evde etkisini sürdüren Güneş ve retrodaki Merkür el bileklerinde ve omuzlarında ağırlık bırakabilir. Ay ile retro Merkür arasındaki sabah gerilimi yazı yazarken ya da ekrana bakarken boynunu sıkıştırabilir. Sekizinci evde yer alan Satürn ve Neptün alt karında dolgunluk hissi doğurabilir. Posalı ve hafif yiyeceklere öncelik ver. Bilgisayar başında sık sık kalk. Akşam ılık bir duş alıp kaslarını gevşet. Kısa bir yürüyüş sindirimi hızlandırır. Hazır gıda yerine ev yemeği daha hafif gelir. Uyumadan önce on dakika kitap oku. Gün içinde mola verip pencereden uzağa bakmak gözlerini ve omuzlarını dinlendirir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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