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Başak Burcu right-white
31 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 31 Ekim Cumartesi günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 31 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay on birinci evinde sosyal yorgunluğunu bağırsak ve sindirim düzenine yansıtabilir; Merkür retrosunun Ay'la oluşturduğu dingin üçgen bu yükü hafifletiyor. Üçüncü evdeki geri hareketli Merkür omuz, kol ve el bileği gerginliği yaratabilir. Sekizinci evini ağırlaştıran Satürn ve Neptün alt karın bölgesinde hassasiyet hissettirebilir; geç akşam devreye giren Jüpiter ve Satürn gerilimi bunu artırır. On ikinci evde bulunan Mars ve Jüpiter dinlenme ihtiyacını büyütüyor, kalabalıktan bir süre uzak dur. Lifli ve hafif yiyecekleri tercih et. Ekran süresini kısalt. Akşam bileklerini ve boynunu yavaşça esnet. Yemekten sonra kısa bir yürüyüş yap. Gece ışığını erken kıs. Akşam yemeğini sakin bir ortamda ve yavaş ye. Yemeklerini düzenli saatlerde ye.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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