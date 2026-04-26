Sevgili Başak, bu haftanın ilk günü seni biraz daha içe dönük bir çalışma temposuna çekebilir. Dış dünyadaki karmaşadan uzaklaşıp kendi profesyonel planlarını ve stratejilerini gözden geçirmek isteyebilirsin. Bu sessiz hazırlık süreci, ileride atacağın büyük adımların temelini oluşturacaktır.

Kendi başına yürüteceğin analizler sayesinde, gözden kaçan eksiklikleri tamamlayabilir ve projelerini daha sağlam bir zemine oturtabilirsin. Ama en önemlisi de bu dönemde sessizliğin gücünü kullanarak iş hayatındaki uzun vadeli hedeflerine daha emin adımlarla odaklanacaksın. Stratejik olarak geri planda kalmak, hamlelerini daha etkili kılacaktır.

Peki ya aşk? Zaman zaman, geçmişte kalan bazı duyguların tekrar zihnini meşgul ettiğini fark ediyor musun? Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle eski güzel anıları yad etmek aranızdaki bağı güçlendirebilir. Ama geçmiş ilişkileri hatırlamak aşkı hiç olmadığı kadar sarsabilir... Dikkatli ol! Tabii bekar isen, eski bir tanıdıktan gelecek mesaj veya haber kalbini biraz karıştırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...