Sevgili Başak, bugün yaratıcı projelerinde veya hobilerinde kontrolü tamamen elinde tutma isteğin mükemmeliyetçi tarafını tetikleyebilir. Güneş ve Plüton arasındaki sert açı yaptığın işlerin en iyisi olması için seni zorlarken bu durum iş arkadaşlarınla aranda gerilime yol açabilir. Her detayı denetlemek isterken büyük resmi kaçırmamaya ve enerjini dengeli kullanmaya özen göstermelisin.

Mesleki projelerinde sergilediğin titizlik takdir toplasa da kendini aşırı eleştirmekten vazgeçmelisin artık. Çünkü kendi serbest bıraktığında ve kontrol mekanizmalarını biraz gevşettiğinde, yaratıcılığının canlandığını da çok daha özgün sonuçlar alacağını da fark edeceksin. İş hayatındaki bu yoğun odaklanma seni başarıya götüren en güçlü aracın olacaktır.

Gelelim aşka! Tutku ile kontrol arayışı arasında gidip geldiğin aşk hayatında duygularını yönetmekte zorlanabilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerine karşı olan baskıcı tavırlardan kaçınmalı ve ona nefes alacak alan tanımaya dikkat etmelisin. Ama bekar bir Başak isen birine duyduğun ilginin seni kontrolsüz bir noktaya taşımasından korkabilir ve duygularını saklamayı tercih edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...