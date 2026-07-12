Sevgili Başak, bu hafta sosyal çevren, arkadaşlık bağların ve geleceğe dair kurduğun büyük hayaller bütünüyle hareketleniyor. Topluluklar önünde fikirlerinle parlayacağın, yeni organizasyonlarda liderliği ele alacağın ve vizyonunu çevrene hayran bırakacağın bir süreçtesin. Kendini ait hissettiğin dost meclislerinde alacağın destekler, projelerini hayata geçirmek adına sana aradığın o güçlü motivasyonu fazlasıyla sunuyor.

Hafta ortasında sosyal alanında gerileyen yönetici gezegenin Merkür, geçmişte yollarının ayrıldığı bazı eski dostları veya uzun süredir görüşmediğin grupları yeniden hayatına taşıyor. Eski bir dargınlığı bitirmek veya geçmişte yarım kalmış bir ekip çalışmasını canlandırmak adına harika bir fırsat yakalayabilirsin. İletişimdeki yanlış anlaşılmalara karşı temkinli olduğun sürece, bu retro dönemi eski pürüzleri temizlemek için biçilmiş kaftan olacak.

Özel hayatında ise arkadaşlık ile aşk arasındaki o ince çizgi bu hafta sonu biraz flulaşabilir. Eğer bekar bir Başak burcuysan, yakın çevrenden birinin sana olan ilgisini fark edebilir ya da uzun süredir dost gözüyle baktığın birine karşı farklı duygular beslemeye başlayabilirsin. İlişkisi olanlar için ise partnerle birlikte sosyal aktivitelere katılmak ve ortak hayaller üzerine konuşmak bağları çok daha eğlenceli ve sağlam bir noktaya taşıyacak.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…