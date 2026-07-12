Sevgili Başak, bu hafta zihinsel olarak her şeyi detaylıca planlama isteğiniz kuruntu ve kaygı düzeyinizi artırarak bağışıklık sisteminizi düşürebilir. Özellikle stresin sindirim ve bağırsak sisteminize yansımaması için hafif gıdalar tüketmeli ve zihninizi dinlendirmelisiniz. Haftaya görüşünceye kadar sağlıkla kal…