İlişkisi olan Başaklar, partnerinizle birlikte sosyal aktivitelere katılmak, arkadaş gruplarınızla bir araya gelmek ve geleceğe dair ortak hayaller üzerine konuşmak bağlarınızı çok daha eğlenceli ve sağlam bir noktaya taşıyacaktır. Dış dünyayla kurduğunuz bu ortak ritim, aranızdaki rutini kırarak ilişkinize yepyeni bir dinamizm kazandıracak. Ancak arkadaş çevrenizden gelen yorumların ilişkinizin dengesini bozmasına izin vermemeli, kararları baş başa almalısınız.

Bekar bir Başak burcuysanız, arkadaşlık ile aşk arasındaki o ince çizgi bu hafta sonu biraz flulaşabilir. Yakın çevrenizden, güvendiğiniz bir dost meclisinden birinin size olan ilgisini fark edebilir ya da uzun süredir sadece arkadaş gözüyle baktığınız birine karşı içinizde farklı duyguların filizlendiğini görebilirsiniz. Bu ani his değişimi karşısında hemen geri çekilmek yerine, duygularınızın ne kadar kalıcı olduğunu anlamak için kendinize biraz zaman tanımalısınız.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…