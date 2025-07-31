1 Ağustos Cuma Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün seninle biraz yıldızlardan, biraz da hayatın içinden konuşacağız. Zira Venüs ile Neptün arasındaki kare açı, bugün kendini, insan ilişkilerinde sisli bir tarlada yürüyormuş gibi hissettirebilir. Karşına çıkacaklar hakkında fikrinin olmaması, konfor alanından çıkmak ve belirsizlik ise seni her şeyden çok yorabilir.

Tam da bu yüzden iş çevrendeki kimselerle arandaki diyaloklarda fazla fedakar davranabilir, sınırlarını ihlal ettirebilirsin. Bu durumda, özellikle 'yardım' adı altında yapılan manipülasyonlara dikkat etmen gerekiyor. Unutma, her yardım eli gerçekten yardım etmek için uzanmış olmayabilir. Hatta, senin kadar güçlü bir rakip bocaladığında, hain planlar devreye girebilir! Değil mi?

Aşk hayatına gelecek olursak, bugün sanki tatlı bir kaçış isteğin var gibi. Kendini bir anda hayallere kaptırmış bulabilirsin. Ancak bu durumda, bu hissin bağlanma mı yoksa kaçma biçimi mi olduğunu anlamak için biraz iç gözlem yapman gerekiyor. Belki de bu hayaller, senin gerçekten ne istediğini anlamanı sağlayacaktır. Unutma, hayat bir yolculuk ve her adımında kendini keşfetmek için yeni bir fırsat var. Yani, gerçek aşk için önce kalbini dinlemen şart! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…