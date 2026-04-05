Sevgili Balık, bu hafta sosyal çevrenin, ekip çalışmalarının ve gelecek ideallerinin tavan yaptığı bir hafta! Haftaya Güneş ile Jüpiter karesiyle başlıyorsun. İşte bu durum dahil olduğun organizasyonlarda veya projelerde seni doğal bir lider olarak ön plana çıkarabilir. Kariyerinde büyük bir yapının parçası olabilir veya kalabalıklar önünde yetkinliğini sergileyebilirsin. Ancak popülerlik hırsının veya başkalarını memnun etme çabasının seni yormasına izin vermemelisin.

Salı günü Güneş ile Satürn arasındaki uyumlu açı, hayallerini sadece birer düşünce olmaktan çıkarıp uygulanabilir bir iş planına dönüştürmen için seni destekliyor. Şimdi, profesyonel ağından alacağın ciddi destekler seni hedefine bir adım daha yaklaştıracak. Hafta sonu ise iç dünyanda yaşayacağın büyük bir farkındalıkla, seni kısıtlayan eski bir düşünce kalıbından özgürleşerek haftayı profesyonel anlamda hafiflemiş bir zihinle kapatacaksın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…