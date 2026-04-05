6 Nisan - 12 Nisan Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

6 - 12 Nisan 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
05.04.2026 - 18:16

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 6 Nisan - 12 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 6 Nisan - 12 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta sosyal çevrenin ve gelecek umutlarının tavan yaptığı bir hafta! Haftaya Güneş ile Jüpiter karesiyle başlıyorsun. Bu durum içinde bulunduğun gruplarda, derneklerde veya arkadaş çevrende seni ön plana çıkarabilir. Kariyerinde büyük bir organizasyonun parçası olabilir, kalabalıklar önünde konuşma yapabilirsin. Ancak popülerlik hırsının seni yormasına izin verme.

Salı günü Güneş ile Satürn arasındaki uyumlu açı, gelecek hayallerini artık sadece bir hayal olmaktan çıkarıp, uygulanabilir bir iş planına dönüştürmen için seni destekliyor. Arkadaş çevrenden alacağın ciddi destekler seni başarıya taşıyacak. Hafta sonu ise iç dünyanda büyük bir aydınlanma yaşayabilirsin; bir süredir seni kısıtlayan bir düşünce kalıbından tamamen özgürleşeceksin.

Peki ya aşk? Aşk bugün arkadaşlıkların arasından, sağlam temeller üzerinde yükseliyor! Bekar bir Balık isen, sana güven veren ve hayatını düzene sokmana yardım eden bir arkadaşınla aranda farklı bir çekim oluşabilir. İlişkisi olan Balıklar için ise partnerle ortak hayaller kurmak yerine, hayaller için somut adımlar atılacak ciddi bir hafta. Aşkınızın geleceği bugünlerde çok daha berrak görünüyor. Şimdi hayallerini gerçekleştirmeye hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Reklam

