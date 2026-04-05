Sevgili Balık, bu hafta sosyal alanındaki Güneş ile Jüpiter karesi, başkalarının dertlerini ve enerjilerini 'emme' kapasiteni artırarak psişik bir yorgunluğa neden olabilir. Bağışıklık sistemini ayakta tutmak için kalabalıklardan sonra mutlaka enerji temizliği yapmalısın. Satürn’ün desteği, ayak sağlığın ve tırnak yapın için seni daha dikkatli olmaya ve vitamin dengeni korumaya davet ediyor.

Haftalık rutinde vücudunun su tutma eğilimine karşı taze meyve ve sebzelerle sıvı desteği sağlamalısın. Hafta sonu yaşanacak yoğun farkındalık enerjisi, bilinçaltı temizliğiyle birlikte bedensel alerjilerinin veya hassasiyetlerinin kökenini çözmen için sana ilham verecektir, ruhunu şifala. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…