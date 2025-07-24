25 Temmuz Cuma Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün enerjin adeta bir radar gibi, çevrendeki tüm duygusal frekansları çekiyor. Ancak bu durumun en riskli yanı, kendi duygusal ağrını başkalarınınkine karıştırma eğiliminde olman. Bu durum, sınırları belirsizleştirmekte oldukça başarılı olan Plüton'un etkisine bağlı olabilir.

Dolayısıyla, bugün herhangi bir ağrı hissettiğinde, durup bir an için kendine 'Bu ağrı gerçekten benim mi?' diye sormanı öneriyoruz. Kendi duygusal durumunu başkalarınınkine karıştırmak, hem kendi duygusal sağlığını hem de ilişkilerini olumsuz etkileyebilir.

Hadi tüm bunları, başkalarını ve senin dışındaki olayları bir kenara bırak ve kendine biraz zaman ayır. Duygusal enerjini dengele ve ruhunu arındır. Kendini daha iyi hissetmek için küçük adımlar atmanın ne kadar etkili olduğunu göreceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…