23 Temmuz Çarşamba Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu aralar enerjin bir hayli yüksek. Ancak Güneş ile Uranüs'ten aldığın enerji ile bugün, bedeninin hızlı bir tempo kadar zihninin de sessizliğe ve huzura da ihtiyacı var. Bugün, gökyüzünde oluşan Güneş'in aydınlattığı altmışlık açı, zihninde biriken ve sinir sistemini yoran 'fazla bilgi' yükünü boşaltman için harika bir fırsata dönüşebilir.

Belki de bugün, biraz açık havada yürüyüş yapmayı düşünebilirsin. Ya da belki de yeni bir spor rutini oluşturmanın tam zamanıdır. Hatta belki de beklenmedik bir 'sessizlik molası' senin için sahiden mucizevi bir etki yaratabilir.

Bununla birlikte, bugünün enerjisi dijital detoks yapman için de bir fırsat olabilir. Teknolojiye biraz ara verip doğanın ve gökyüzünün enerjisini hissetmek, sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…