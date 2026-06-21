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Balık Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Haziran - 28 Haziran haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 22 Haziran - 28 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu haftaya Güneş ve Neptün karesinin getirdiği yoğun kimlik karmaşasıyla başlayarak kariyer hedeflerinde geçici bir körlük yaşıyorsun. İster sınavlara hazırlanan bir öğrenci ol ister henüz iş arayan biri, yeteneklerinin yetersiz olduğuna dair asılsız korku seni geriye çekebiliyor. İllüzyonlardan sıyrılıp elindeki belgelere, diplomalara veya somut tecrübelerine tutunduğun bu süreç, seni büyük bir vazgeçişten son anda kurtarıyor.

Hafta ortasında ise İkizler burcundaki Mars seni içsel ve evsel bir mücadeleye iterek enerjini bütünüyle kendi temellerine odaklamanı sağlıyor. Ev ya da ofisini düzenlemek, ailenin beklentileriyle kendi kariyer planların arasındaki tartışmalı çizgiyi netleştirmek için zihinsel bir savaş veriyorsun. Ev içindeki sınırlarını koruyarak attığın bu adımlar mı? İşte bu da sana dış dünyada başarılı olman için gereken sağlam altyapıyı kurmanı destekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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