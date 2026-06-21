Sevgili Balık, bu haftaya Güneş ve Neptün karesinin getirdiği yoğun kimlik karmaşasıyla başlayarak kariyer hedeflerinde geçici bir körlük yaşıyorsun. İster sınavlara hazırlanan bir öğrenci ol ister henüz iş arayan biri, yeteneklerinin yetersiz olduğuna dair asılsız korku seni geriye çekebiliyor. İllüzyonlardan sıyrılıp elindeki belgelere, diplomalara veya somut tecrübelerine tutunduğun bu süreç, seni büyük bir vazgeçişten son anda kurtarıyor.

Hafta ortasında ise İkizler burcundaki Mars seni içsel ve evsel bir mücadeleye iterek enerjini bütünüyle kendi temellerine odaklamanı sağlıyor. Ev ya da ofisini düzenlemek, ailenin beklentileriyle kendi kariyer planların arasındaki tartışmalı çizgiyi netleştirmek için zihinsel bir savaş veriyorsun. Ev içindeki sınırlarını koruyarak attığın bu adımlar mı? İşte bu da sana dış dünyada başarılı olman için gereken sağlam altyapıyı kurmanı destekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…