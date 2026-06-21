Sevgili Balık, bu haftaya Güneş ile Chiron altmışlığının kalbi saran iyileştirici tınısıyla başlayarak duygusal hayatında kendine haksızlık etmekten bütünüyle vazgeçiyorsun. Kendini feda etmeden de sevilebileceğini anlamak ve şefkatli bir kabulleniş yaşamak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Öz değerini bulma arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinin sana olan sevgisini sorgulamayı bırakıp kendi içindeki değersizlik hissini onararak ilişkine yepyeni ve güvenli bir nefes aldırıyorsun. Yargı barındırmayan bu kabulleniş aşkı taçlandırıyor. Bekarsan, seni yoran, sürekli kurtarıcı rolüne bürünmeni bekleyen toksik profilleri bütünüyle elinin tersiyle itiyorsun. Sana terapi gibi gelecek, yaranı deşmek yerine merhem olacak dürüst ve şefkatli karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…