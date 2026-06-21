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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Haziran - 28 Haziran Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 22 Haziran - 28 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 22 Haziran - 28 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu haftaya Güneş ile Chiron altmışlığının kalbi saran iyileştirici tınısıyla başlayarak duygusal hayatında kendine haksızlık etmekten bütünüyle vazgeçiyorsun. Kendini feda etmeden de sevilebileceğini anlamak ve şefkatli bir kabulleniş yaşamak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Öz değerini bulma arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinin sana olan sevgisini sorgulamayı bırakıp kendi içindeki değersizlik hissini onararak ilişkine yepyeni ve güvenli bir nefes aldırıyorsun. Yargı barındırmayan bu kabulleniş aşkı taçlandırıyor. Bekarsan, seni yoran, sürekli kurtarıcı rolüne bürünmeni bekleyen toksik profilleri bütünüyle elinin tersiyle itiyorsun. Sana terapi gibi gelecek, yaranı deşmek yerine merhem olacak dürüst ve şefkatli karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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