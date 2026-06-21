Sevgili Balık, bu hafta başı Güneş ile Neptün karesi kendi kimliğin ve isteklerin konusunda ciddi bir belirsizlik yaşamana neden oluyor. Hayatında ne yapmak istediğine karar veremiyor, başkalarının beklentileri altında ezildiğini hissederek bütünüyle kendi kabuğuna çekiliyorsun. Tam da bu noktada başkasının yönetimine girmek yerine sadece 'bugün ne yapabilirim' sorusuna odaklanmak, seni bu sisli atmosferden kurtarıyor.

Hafta ortasında İkizler burcundaki Mars, ev içi dinamiklerde veya aile üyeleriyle aranda iletişim krizleri yaratabiliyor. Taşınma telaşı, evdeki tadilatlar veya aile büyükleriyle yaşanan fikir ayrılıkları zihinsel enerjini tüketebiliyor. Sesleri yükseltmek yerine diplomatik çözümler üreterek yuva içindeki huzursuzluğu minimuma indiriyorsun.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Güneş ile Chiron altmışlığı aşk hayatında kendi değerini fark ederek büyük öz güven yaranı şifalandırmanı destekliyor. İlişkin varsa, sürekli verici olmaktan vazgeçip partnerinden beklediğin şefkati açıkça dile getirerek beraberliğinizi eşit ve adil bir zeminde sağlamlaştırıyorsunuz. Bekarsan, 'beni kimse sevmez' veya 'ben aşktan anlamam' gibi yıkıcı inançlarını bütünüyle çöpe atıp, kalbini gerçekten şefkatli ve sana değer veren insanlara açıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…