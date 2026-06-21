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Balık Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:16
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 22 Haziran - 28 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Haziran - 28 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta başı Güneş ile Neptün karesi kendi kimliğin ve isteklerin konusunda ciddi bir belirsizlik yaşamana neden oluyor. Hayatında ne yapmak istediğine karar veremiyor, başkalarının beklentileri altında ezildiğini hissederek bütünüyle kendi kabuğuna çekiliyorsun. Tam da bu noktada başkasının yönetimine girmek yerine sadece 'bugün ne yapabilirim' sorusuna odaklanmak, seni bu sisli atmosferden kurtarıyor.

Hafta ortasında İkizler burcundaki Mars, ev içi dinamiklerde veya aile üyeleriyle aranda iletişim krizleri yaratabiliyor. Taşınma telaşı, evdeki tadilatlar veya aile büyükleriyle yaşanan fikir ayrılıkları zihinsel enerjini tüketebiliyor. Sesleri yükseltmek yerine diplomatik çözümler üreterek yuva içindeki huzursuzluğu minimuma indiriyorsun.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Güneş ile Chiron altmışlığı aşk hayatında kendi değerini fark ederek büyük öz güven yaranı şifalandırmanı destekliyor. İlişkin varsa, sürekli verici olmaktan vazgeçip partnerinden beklediğin şefkati açıkça dile getirerek beraberliğinizi eşit ve adil bir zeminde sağlamlaştırıyorsunuz. Bekarsan, 'beni kimse sevmez' veya 'ben aşktan anlamam' gibi yıkıcı inançlarını bütünüyle çöpe atıp, kalbini gerçekten şefkatli ve sana değer veren insanlara açıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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