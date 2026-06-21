Sevgili Balık, bu hafta başı Merkür'ün durağan konumu ayak sağlığı, topuklar ve alt bacak dolaşımında yavaşlamalara neden olarak kramplara veya dolaşım bozukluklarına zemin hazırlayabiliyor. Ayaklarını dinlendirip rahatlatıcı masaj yağları kullanarak bedenine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir ortopedi veya refleksoloji randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Venüs ile Satürn üçgeni ise cildin elastikiyetini artırmak, kırışıklıklarla savaşmak ve kemik yapısını desteklemek için sana estetik bir kalkan sunuyor. Medikal cilt bakımları veya kolajen destekleri için harika olan bu süreçte güzelliğine güzellik katabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…