Sevgili Balık, bugün aşk hayatında yuva sıcaklığı ve güven dolu konuşmalar her şeyden ağır basıyor... İlişkin varsa, partnerinle iç dünyanızı bütünüyle paylaşarak köklerinizi birbirinize çok daha sıkı saracaksınız. Samimi hislerini şeffafça dile getirmek beraberliğinize eşsiz bir huzur kalkanı örecektir.

Tabii eğer bekarsan, seni yormayan ve ruhunda aile hissi uyandıran şefkatli insanlara kalbini vereceksin. Geçici heveslerin değil, kelimeleriyle sana güven veren aidiyet dolu sevdaların peşinden giderek gerçek mutluluğu yakalayacaksın. Huzuru kelimelerde bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…