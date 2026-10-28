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Aslan Burcu right-white
29 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.10.2026 - 18:00
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Ekim Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, arkadaş çevrendeki yoğunluk bugün seni yorabilir; sabahki Mars sekstili enerjini yükseltiyor, spor yapmayı düşünüyorsan ısınma hareketlerini atlama. Öğle civarında Ay'ın Merkür'le uyumsuz açısı dördüncü evinde ev içi gürültü ya da aile gerginliği yaratıp başına ağrı verebilir; sessiz bir köşede beş dakika dinlen. Akşam Jüpiter'le sekstil yapan Ay iştahı ve sofra keyfini artırıyor, pilav, hamur işi ve tatlıyı ölçülü tut. Aslan'daki Mars ve Jüpiter kalbini ve sırtını güçlendirse de aşırı efor göstermemeye çalış. Gün içinde nefes alıp vermeyi hatırla, omuzlarını geriye açan bir hareket yap. Su içmeyi ihmal etme. Öğle arasında temiz havada kısa bir tur atmak başındaki ağırlığı azaltır. Akşam yemeğini erken bitirip hafif tutmak uykunu derinleştirir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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