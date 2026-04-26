Sevgili Aslan, bugün haftaya başlarken Yay burcundaki Ay’ın etkisiyle motivasyonun tavan yaparken, tüm profesyonel hedeflerine sarsılmaz bir kararlılıkla kilitleniyorsun. Venüs ile Plüton arasındaki yapıcı üçgen açı ise perde arkasında yürüttüğün stratejik hamlelerin gücünü artırıyor; dışarıdan bakıldığında rutini koruyor gibi görünsen de aslında arka planda yürüttüğün planlar mesleki hakimiyetini gizlice ama devasa bir hızla büyütüyor. Sessizce olgunlaşan bu profesyonel güç ise vakti geldiğinde seni zirveye taşıyacak olan en önemli anahtar.

Uranüs’ün İkizler geçişi de bu sıra dışı ve elektrikli enerjiyle seni iş arkadaşların arasından ayırarak özgünlüğünü parlatmanı sağlıyor. Herkesin gittiği güvenli yollardan gitmek yerine kendi rotanı cesurca çizdiğinde, başarının kapıları senin için kendiliğinden ve ardına kadar aralanacak. Kariyerindeki bu vizyoner ve öncü duruş, üstlerin tarafından takdirle karşılanarak sana yepyeni ve prestijli yetki alanları kazandırabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…