Sevgili Aslan, bu haftanın başındaki Ay Yay etkisi motivasyonunu yükseltirken seni profesyonel hayatta öne taşıyor. Venüs ile Plüton üçgeni ise perde arkasında yürüttüğün hamlelerin beklediğinden çok daha büyük sonuçlar doğurmasını sağlayacak. Görünürde rutini korurken aslında arka planda güç kazanıyorsun. Sessizce büyüyen bu profesyonel hakimiyet, zamanı geldiğinde seni zirveye taşıyacak anahtar olacaktır.

Bir de Uranüs'ün etkisi var tabii! Bu sıra dışı enerji seni iş arkadaşların arasından ayırarak özgünlüğünü parlatıyor. Herkesin gittiği yoldan gitmek yerine kendi rotanı çizdiğinde başarının kapıları senin için kendiliğinden aralanacak. Kariyerindeki bu vizyoner duruş, üstlerin tarafından fark edilerek sana yeni yetki alanları kazandırabilir.

Peki ya aşk? Venüs'ün Plüton ile etkileşimi çekim gücün artıyor ama bu kez sadece dikkat çekmekten çok derin bir etki bırakıyorsun. Standart beğeni kriterlerin yerle bir olurken, aşkın sarsıcı bir deneyim olduğunu keşfediyorsun. Tabii bu durumda, partnerinin sana olan hayranlığı artarken aranızdaki romantizm rüzgarları çok daha güçlü esecektir. Ama bekarsan, normalde radarına girmeyecek türde birinin yaydığı enerjiye kapılarak duygusal bir serüvene hazırlıklı olmalısın. Bir de hafta sonuna doğru Merkür ile Neptün uyumu, kendini tümüyle hislerine bırakmanı sağlıyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…