25 Temmuz Cuma Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün gökyüzünün en parlak yıldızı Güneş, burcunda göz kamaştırıcı bir şekilde parlıyor. Ancak bir yandan da gizemli Plüton, karşıdan sana 'Gerçek güç, dışarıda değil, içeride saklıdır' diye fısıldıyor. İşte bu enerji önemli farkındalıkları beraberinde getirebilir!

Özellikle iş hayatın, günlük rutinlerin ve sorumluluklarında kontrolcü bir tavır sergilemene neden olan şey, belki de derinlerde yatan bir korkuyu keşfedebilirsin. Böylece bakış açını değiştirecek bir adım atmaya cesaret edebilir, her şeyi mükemmel yapma çabasından biraz olsun uzaklaşmayı deneyebilirsin. Kendini kırılgan hissettiğinde, etrafınızdakilerin ne kadar sadık olduğunu keşfetme şansın da olabilir. Görünen o ki şimdi gerçek bir konfor alanı inşa edebilir, güvenli adımlarla başarıya bir adım daha yaklaşabilirsin.

Aşk hayatında ise devrim rüzgarları esiyor. Eğer partnerin seni adeta bir ilah gibi görmeye başladıysa, biraz dikkatli olmanda fayda var. Çünkü bugün, gerçek senin, yani maskesiz, süslenmemiş, en doğal ve en içten halinle sevildiğini görmek için mükemmel bir gün. Kendini olduğun gibi gösterme cesareti ile sevgini sınadığında gerçek aşkı da hissedeceğini tahmin ediyoruz. Güneş ile Plüton'un enerjisi hislerini açığa çıkarman konusunda da seni destekliyor. İşte bu da aşkta devrimin, bekarsan yeni birini hayatına dahil etmenin... Ya da gerçek sen ile O'nun karşısına çıkmanın habercisi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…