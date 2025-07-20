21 Temmuz Pazartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, yepyeni bir haftaya başlarken, iç dünyanda bir hesaplaşma süreci gündemini belirleyecek gibi görünüyor. Mars ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, ailevi konuları, ev düzenini ve duygusal temellerini etkileyecek. Bu durum, kariyerine olumsuz etkisi olan bir ev meselesinin çözümünü getirebilir.

Haftanın ilk gününde, kendine 'ne için savaşıyorum?' diye sor. Belki de farkında olmadan omuzlarında taşıdığın bir yük, enerjini tüketiyor olabilir. Eğer böyle bir durum varsa, artık bu yükü bırakmanın tam zamanı. Yeni başlangıçlara yer açmak için, eski sorunları çözüme kavuşturman gerekiyor. Böylece kazanmaya başlayabilirsin.

Aşk hayatında ise kırılgan yanlarını saklama eğiliminde olabilirsin. Ancak unutma ki, samimiyet her zaman daha güçlü bağlar kurmana yardımcı olur. Kendini olduğun gibi ifade etmek, ilişkilerinde daha sağlam temeller atmanı sağlar. Bu hafta, duygusal açıdan kendini koruma eğiliminde olabilirsin ama gerçek aşk ancak samimiyetle gelir. Kendini olduğun gibi göstermekten çekinmezsen aşk seni bulur... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…