20 Temmuz Pazar Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün gökyüzündeki yıldızlar bugün senin için parlarken, bir yandan da Ay kariyer evini aydınlatıyor. Tüm spot ışıklar üzerine çeviriliyor... Yani sahne bir kez daha senin ama bugün bir değişiklik var. Gösterişli ve dikkat çekici bir duruş yerine, güven veren ve oturaklı bir tavır sergilemeyi tercih edebilirsin. Bu duruşunla iş hayatında da fark yaratabilirsin. Özellikle de yöneticilerin, otorite sahibi kişilerin ya da sektöründeki önemli isimlerin güvenini kazanabilirsin.

İş yerinde ciddi, ama bir o kadar da huzur verici bir tavır takınman ise seni başarıya ulaştırabilir. Görünür olmanın ötesinde tavrındaki tevazu, lider ruhunu ortaya çıkarabilir. Haliyle bugün pozisyon değişiklikleri ve terfiler için güçlü bir adım atabilir, rakiplerini eleyebilirsin.

Aşk hayatına baktığımızda ise bugün romantizm bir kenara bırakılıyor! Onun yerini ise karşılıklı saygı alıyor. Romantik bir jest yapmak yerine, partnerinin yanında durman ve onu dinlemen, ilişkin için çok daha anlamlı olabilir. Partnerine destek olman ve onun düşüncelerine değer vermen ise bugün aşk hayatında önemli bir rol oynayabilir. Hadi aşkını göster! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…