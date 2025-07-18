19 Temmuz Cumartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugünün enerjisi, Merkür retrosunun etkisi altında! Bu yüzden ortaklıklar ve finansal iş birlikleri üzerinde yoğunlaşabilirsin. Geçmişte birlikte çalıştığın kişilerle yeniden bir araya gelme fırsatı doğabilir veya yarım kalmış bir işi tamamlamak için ideal bir zaman dilimi olabilir. Ancak, yeni bir ortaklık kurma ya da büyük maddi kararlar alma konusunda bugün pek de uygun bir gün olmayabilir.

Bu dönemde eski muhasebe kayıtlarını gözden geçirmek, ödemelerini kontrol etmek veya belki de unuttuğun sözleşmeleri tekrar değerlendirmek için oldukça verimli bir zaman dilimi olabilir. Tabii bu süreçte dikkatli olman ve detaylara önem vermen de gerekebilir.

Aşk hayatına dair konulara gelecek olursak, bugün derin konuşmaların zamanı. Geçmişte içine attığın, belki de uzun zamandır dile getirmek istediğin şeyleri artık partnerinle paylaşma isteği duyabilirsin. Ancak unutma ki Merkür retrosu altında her söylenen cümle biraz daha abartılı algılanabilir. Öte yandan eski sevgililerden gelecek haberler de kalbini karıştırabilir, hatta belki de geçmişe dair duygusal bir yolculuğa çıkmana sebep olabilir. Ancak karar verirken geçmişteki hataları tekrar etmemeye özen göster ve geleceğe odaklan! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…