18 Temmuz Cuma Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugünün enerjisi adeta senin için yaratılmış gibi. Gökyüzündeki Merkür ve Venüs'ün altmışlık dansı, seni kalabalıkların içinde parıldayan bir yıldız haline getiriyor. Sosyal çevrende, adeta bir mıknatıs gibi çekiyorsun herkesi. Özellikle arkadaş gruplarının içinde, ekip çalışmalarında veya topluluk önünde konuşma fırsatı bulduğunda, etkileyici gücünle herkesi büyülüyorsun. İkna yeteneğin ve zarif dilinle, bir proje, fikir ya da başvuru için en ufak bir çaba sarf etmeden onay alabilirsin.

İşte bu sayede kariyer hayatında daha büyük hedefler belirlediğin alanlarda, eşsiz bir başarı yakalayabilirsin. İş birliklerine sıcak bakabilir, vizyonunu insanlara estetik bir şekilde sunabilirsin. Bugün, insanlara ilham vermek, onlara destek olmak ve aynı zamanda onlardan destek almanın tam zamanı. Belki de bir sosyal medya projesi, bir konuşma ya da bir davetle gündeme damga vurabilirsin.

Aşk hayatında ise çevrenden gelebilecek sürpriz bir etkileşim seni bekliyor. Belki bir arkadaşının arkadaşı, belki bir davette karşılaştığın biri ya da sosyal medyada rastladığın biri, ilgini çekebilir. Eğer bir partnerin varsa, birlikte sosyalleşmek ve ortak çevrelerle vakit geçirmek, ilişkinize yeni bir soluk getirebilir. Bugün aşk, hem gözlerini kamaştırıyor hem de ruhunu okşuyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…