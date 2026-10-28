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Akrep Burcu right-white
29 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.10.2026 - 18:00
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Ekim Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Merkür burcunda geri giderken sinir sistemin hassas, bu yüzden öğle civarında Ay'ın Merkür'le kurduğu uyumsuz açı baş ve boyun bölgende gerginlik bırakabilir; kafeini azalt ve kısa bir mola ver. Sabah Mars'la kurulan sekstil karın kaslarını ve alt bölgeni güçlendiren hafif bir egzersize destek veriyor. Venüs on ikinci evinde geri giderken uykuya dalmakta zorlanabilirsin, yatmadan önce ekranları kapat. Akşam Jüpiter'le oluşan sekstil iştahı artırıyor, ağır ve baharatlı yemekten uzak dur. Ay sekizinci evinde duygusal yükü taşıdığından sessiz bir yürüyüş ve sıcak bir içecek iyi gelir. Gerginlik sürerse bir uzmana danış. Akşam yemeğini erkenden bitirmek ve gece geç saate kadar ekrana bakmamak uykunu korur. Karın bölgene sıcak bir kompres koymak gerginliği azaltır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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