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Akrep Burcu right-white
28 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ekim Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay sekizinci evinde derin duygulara ve alt karın bölgesine dikkat çekiyor; sabah Plüton'la kurulan üçgen kaslarındaki eski bir gerginliği boşaltmak için fırsat veriyor. Ay ile Uranüs öğle saatlerinde bir araya gelince uykusuzluk ya da ani bir sinir gerginliği hissedebilirsin, öğleden sonra kafeini bırak. Satürn altıncı evinde günlük sağlık rutinine disiplin getirmeni istiyor, akşamki sekstil kısa bir yürüyüş ya da esneme için ideal. Venüs on ikinci evinde geri giderken bastırdığın bir duygu karın bölgende sıkışma yaratabilir; gevşemek için sıcak bir içecek içmek yeterli. Yatmadan önce ekranlara fazla bakmamaya özen göster. Akşam yemeğini erken bitir ve ekranları yatmadan önce kapat. Boyun ve omuz kaslarını yavaşça gevşetmek baş ağrısı riskini düşürür; belirtiler sürerse bir uzmana danış.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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