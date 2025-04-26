27 Nisan Pazar Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün otorite ile çatışma halinde olabilirsin! Boğa burcunda meydana gelen Yeni Ay ile birlikte isyan edebilir, düzeni değiştirmeyi ve kalıplaşmış düşünceleri yıkmayı hayal edebilirsin. Tam da bu noktada yenilikçi bir düzen kurmak ve daha fazlasını kazanmak için de hazırsın!

Plüton'dan güç alacak, kariyerinde hızlı bir yükselişe geçeceksin. Tabii bunun için stratejik bir şekilde ilerlemelisin. Otoriteye karşı sergilediğin tavırda da değişim için attığın adımlarda da akılcı söylemlerde bulunmalı ve isteklerini güçlü rasyonel verilere dayandırmalısın. Yoğun bir tempo ile çalışarak geçecek pazar gününün sonunda kârlı çıkacağın ise neredeyse kesin.

Gelelim aşk hayatına! Boğa burcunda meydana gelen Yeni Ay'da aşk için de mücadele verebilirsin. Eski sevgili ya da eşi geri kazanmak için son bir şans isteyebilirsin. Ancak bu aşkı canlandırmayı başaramazsan veda etmeyi kabul etmelisin! Bunun için bu son şansı iyi değerlendirmeli, verdiğin mücadelenin sonunda karşı tarafın yaklaşımını da gözlemlemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...