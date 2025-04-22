23 Nisan Çarşamba Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün yeni bir düzen kurmak gündeminde yer alabilir. Özellikle de gökyüzünde Güneş ile Plüton'un güçlü etkisi hakimken yapacağın düzen değişiklikleri aile işi ya da miras ile ilgili olabilir. Kardeşler ya da ebeveynler arasında bir hak paylaşımı söz konusu olabilir.

Payına düşenle yapacakların ise geleceğini etkileyebilir. Tam da bu noktada gayrimenkul ve taşınmazların alım-satımına dair kararlar alman gerekebilir. Varlığını paraya çevirebilir, iş kurabilir ve maddi anlamda anbean güçlenebilirsin. Kontrolü ve yönetimi eline almanın zamanı geldi.

Sırada aşk var, hazır mısın? Kontrolü eline almak söz konusu olduğunda duygularını da yöneteceksin. İlişkinde yeni bir dönemi başlatacak taşların yerine oturmasını sağlayacaksın. Bu tavrın ilişkinde bazı tartışmalara da neden olabilir. Her şey istediğin gibi olsun diye verdiğin mücadelenin sonunda ya aşkta kazanacak ya da kaybedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...