18 Nisan Cuma Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bir hayalin varsa eğer bugün peşine düşmelisin! Bir süredir aklında olanı gerçekleştirmek için harekete geçmelisin. Yerinde durmamalı, gerçekten istiyorsan elde etmelisin. Özellikle de Mars'ın Aslan burcuna geçişinden güç almalı ve tutkulu adımlar atmalısın.

Eyleme geçtiğinde mutlaka kazanacağın bir dönemdesin! Peki, hâlâ neyi bekliyorsun? Hayattan istediğini almak için yeterince bekledin ve şimdi senin zamanın geldi. Mars ile Neptün arasındaki üçgen açı da bunu kanıtlıyor gibi, bizden söylemesi.

Aşk hayatında ve aile içi düzeninde de benzer bir durumdan söz etmek mümkün. Gizli duyguların cesaretle dile gelmesinin sırası geldi, kalbin açılmak istiyor. Belki de artık hayal kırıklıklarını ve yaşadığın hüzünleri anlatmalı, gerekirse sevdiklerine bile sınırlar çizmelisin. Kendine alan açıp bu sayede dengeyi sağlamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...