16 Nisan Çarşamba Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün karizmanı ortaya çıkarmalısın! Tutkulu ve ateşli yanlarını göstererek aşk hayatını hareketlendirmelisin. Partnerinle güzel ve duygulu anlar yaşamaya odaklanarak hislerini göstermekten de kaçınmamalısın.

Zira Merkür'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte hislerini saklayamayacaksın. Aşkı doludizgin yaşamak isteyecek, hayattan ise keyif alacaksın. Tam da bu noktada partnerinle yaşadığın duygusal yakınlıklar birlikteliğinizi yeni bir boyuta getirebilir. Eğer bekarsan, o zaman bir anda aşka kapılabilirsin. İlgi ve sevgiye hayır demeyerek biraz şımartılmak da isteyebilirsin. Aman dikkat, bir anlık duygu geçişiyle yanlış kişiye kapılabilirsin!

Gelelim iş hayatına. Tutkularını profesyonel hayatında da göstermelisin. Belirlediğin hedefe ulaşana kadar durmadan yol almaya hazırsın. Vazgeçmeden hedefine ulaşmak için kararlı ve dediğim dedik olabilirsin. Sen iste gerçek olsun, yolun açık olsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...