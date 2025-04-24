25 Nisan Cuma Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün maddi konularda sorumlulukların artabilir. Venüs ile Satürn'ün Balık burcundaki kavuşum enerjisiyle daha fazla çaba harcaman gerebilir. Kendini göstermenin tam zamanı. Özellikle de söz konusu olan ortak gelirlerin yönetimi ise kontrolü eline almalısın.

Tam da bu noktada duygularını dengelemeli, önceliğini başarmak ve gücünü korumak olarak belirlemelisin. Doğru bildiğin yolda yürüyüp sağlam adımlar atarak kendini kanıtlayabilirsin. Tabii kazandıkça daha fazlasını isteyeceğin de aşikar.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Venüs aşk konusunda heyecanını artırabilir bugün. Ancak bu durum aşkı daha derin ve güçlü bir şekilde istemene yol açabilir. Çünkü kontrolü ve düzeni temsil eden Satürn ile kavuşan Venüs, aşkta kurursuzu aramana yol açabilir. Yani ya tamamen aşka bırakacaksın bugün kendini ya da bağları koparıp veda edeceksin ona. Ciddi bir dönüşüm yaşayacak güvendiğin bir ilişkide hayallerini yaşamaya odaklanacaksın. Sahi, senin hayalinde kim var? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...