24 Nisan Perşembe Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, sahne ışıkları üzerinde olacak bugün! Peki, sen göz kamaştırmaya hazır mısın? Zira, Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda toplum önünde olman gerekebilir. Kitleleri peşinden sürükleyeceğin, doğal bir lider olarak gücünü gösterebileceğin bir güne başlıyoruz.

Tam da bu noktada iş hayatında ve kariyerinde büyük fırsatlar yakalayabilirsin. Zorlu anlarda rakiplerinin arasından ışık gibi sıyrılıp kendini gösterme fırsatı bulabilirsin. Bu süreçte sözünü ise büyük, küçük demeden, üstlerinden ekip arkadaşlarına herkese dinletebilirsin. Yönetimi eli alma ve düzeni kurma vakti geldi.

Gelelim aş hayatına! Kuzey Ay Düğümü'nde iş hayatında kontrolü eline almak sana kendini güçlü ve öz güvenli hissettirir. Bu arada ışığın, etkileyiciliğin ve aklınla ön plana çıkacaksın elbette. Haliyle hayranın da çok olacak. Ama biri var ki kalbini çelmek için elinden geleni yapacak. Öyle ki önünde sonunda ona 'Evet' demeni de sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...