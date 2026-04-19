article/comments-white
article/share-white
20 Nisan - 26 Nisan Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
20 - 26 Nisan 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.04.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 20 Nisan - 26 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Nisan - 26 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu haftanın ortasında Güneş'in geçişiyle kariyerinde kontrol edemediği alanlara yönelerek hiç bilmediğin iş sahalarını keşfetmeye başlıyorsun. Merakını araştırma ve geliştirme süreçlerine dökerek yeni fikirlere açık olduğunda finansal yapının sabırla güçlendiğini göreceksin. İş birliklerinde netliği sağladığında profesyonel arenada tek başına ilerlemek yerine doğru insanları yanına alarak büyük başarılara yürüyeceksin.

Öte yandan Merkür ve Mars kavuşumunun etkisi ile karşılıklı güvene dayalı sözleşmelerin gündeme geldiği bir hafta geçireceksin. Bu durumda ortaklıklarda 'biz' diyerek sağlam imzalar atabilir iş hayatındaki destekçilerini artırabilirsin. Sabırlı tavrın ve stratejik dürüstlüğün sayesinde rakiplerinin bile takdirini kazanacağın bir döneme giriyorsun. Atacağın her imza gelecekteki maddi güvencenin temeli haline gelecektir.

Peki ya aşk? Sadakat... Sıkı dur, bu hafta sonu Uranüs hareketiyle yoğun duyguların yerini güven ve sadakat arayışına bıraktığı bir döneme giriyorsun. İlişkisi olan bir Akrep isen partnerinle yapacağın dürüst yüzleşmeler yerini sağlam bağlara bırakabilir. Artık itiraf etmenin vakti gelmedi mi sence de? Tabii bekar bir Akrep burcu isen karşına çıkacak kişinin ciddiyeti ve net niyeti tüm yüzeysel aşk oyunlarını bir kalemde silmeni sağlayacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın