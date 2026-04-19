20 Nisan - 26 Nisan Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

20 - 26 Nisan 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
19.04.2026 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Nisan - 26 Nisan haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 20 Nisan - 26 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta aşkta yoğun duyguların yerini güven ve sadakat arayışına bıraktığı bir döneme giriyorsun. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen partnerinle yapacağın dürüst yüzleşmeler yerini sağlam bağlara bırakabilir. İçindeki tüm kaygıları ve beklentileri dürüstçe paylaştığında partnerinin sana sunduğu sadakat duygusu kalbindeki tüm yaraları iyileştirebilir. Artık oyunlara yer olmayan ve sadece gerçeğin hüküm sürdüğü bir ilişki modeline geçiyorsun.

Tabii bekar bir Akrep burcu isen karşına çıkacak kişinin ciddiyeti ve net niyeti tüm yüzeysel aşk oyunlarını bir kalemde silmeni sağlayacak. Sadece tutkuyla değil aynı zamanda dürüstlükle gelen birine kalbini açmaya hazırsın. Geçmişin karmaşık duygularından sıyrılıp hayatına yeni ve tertemiz bir sayfa açmak için gereken gücü içinde bulacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

