20 Nisan - 26 Nisan Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

20 - 26 Nisan 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
19.04.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 20 Nisan - 26 Nisan haftasında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta boğaz ve boyun bölgendeki hassasiyetlerin arttığını fark edebilirsin. Yaşadığın yoğun stresin fiziksel bir gerilime dönüşerek kaslarını katılaştırmasına izin vermemelisin. Bedenin sana yavaşlama ihtiyacını hatırlatırken bu uyarıları dikkate alarak boyun ve sırt egzersizlerine vakit ayırmalısın. 

Hafta ortası ise Güneş geçişiyle beraber ses tellerini ve boğaz bölgeni korumaya odaklanmalısın. Soğuk içeceklerden kaçınmak ve bitki çaylarıyla sesini dinlendirmek fiziksel konforunu artıracaktır. Bedensel olarak esnekliğini korumak adına yoga veya hafif esneme hareketleri yapman sinir sistemini de rahatlatacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Akrep burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
