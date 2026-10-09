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Akrep Burcu right-white
10 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Ekim Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bedenin bugün yavaşlama ve arınma istiyor, çünkü Yeniay perde arkasında başlıyor; yoğun duygusal yük alt karın ve bağırsak bölgene yansıyabilir. Sabah Ay'ın günlük rutin evindeki Satürn'le karşıtlığı ayak ve bacaklarda yorgunluk, sindirimde yavaşlık yaratabilir, kısa molalar ve hafif yürüyüşler bunu dengeler. Venüs ve Merkür burcunda yan yana olduğu için duygusal yoğunluğu hareketle dışarı atmak iyi gelir; hafif bir yüzme ya da esneme yeterli. Baharatlı ve ağır yemekleri azaltmak sindirimini rahatlatır. Gece Mars ile Venüs'ün karesi uykunu hafifletebilir, yatmadan önce telefonu uzağa koymak derin uyumaya yardım eder. Güvendiğin biriyle konuşmak gerginliği çözer. Akşam yemeğinden sonra on dakika yürümek bağırsaklarının düzenli çalışmasını destekler. Bol su içmek de arınmana yardım eder.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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