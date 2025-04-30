1 Mayıs Perşembe Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugünün hayatını yönetebilir. Gün boyunca fikirlerini başkalarına kabul ettirme konusunda biraz daha ısrarcı olabilirsin mesela. Zira Venüs ve Plüton arasındaki kare açı, egoların biraz daha öne çıkabileceği bir atmosfer oluşturuyor. Bu durumda, kendini ifade ederken biraz daha dikkatli olmanda fayda var.

İş hayatına dair konulara gelecek olursak, bir süredir üzerinde çalıştığın bir projeyi tamamlama zamanı geldi çattı. Bu proje belki de senin kariyerinde yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor. Ayrıca, yurt dışı bağlantılı konular da gündeminde olabilir. Belki bir iş seyahati, belki de yeni bir işbirliği... Tüm bu süreçlerde egonu bir kenara bırakmayı unutma.

Sırada aşk var elbette! Aman dikkat; Venüs ile Plüton arasındaki kare açı, mevcut ilişkilerde bir uzaklaşma ya da duygusal soğukluk hissi yaratabilir. Neyse ki derin ve anlamlı konuşmalarla bu durumu aşmanın anahtarı olacaktır. Lakin eski aşklarla karşılaşma ihtimalin de artabilir. Belki de bu, geçmişi gözden geçirme ve bazı konuları kapatma fırsatı olabilir. Yaşanan soğukluklar, derin konuşmalar ve geçmiş sonunda bir karar vermeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…