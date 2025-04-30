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1 Mayıs Perşembe Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
1 Mayıs 2025, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Mayıs Perşembe gününüz nasıl geçecek? 1 Mayıs Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugünün hayatını yönetebilir. Gün boyunca fikirlerini başkalarına kabul ettirme konusunda biraz daha ısrarcı olabilirsin mesela. Zira Venüs ve Plüton arasındaki kare açı, egoların biraz daha öne çıkabileceği bir atmosfer oluşturuyor. Bu durumda, kendini ifade ederken biraz daha dikkatli olmanda fayda var.

İş hayatına dair konulara gelecek olursak, bir süredir üzerinde çalıştığın bir projeyi tamamlama zamanı geldi çattı. Bu proje belki de senin kariyerinde yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor. Ayrıca, yurt dışı bağlantılı konular da gündeminde olabilir. Belki bir iş seyahati, belki de yeni bir işbirliği... Tüm bu süreçlerde egonu bir kenara bırakmayı unutma. 

Sırada aşk var elbette! Aman dikkat; Venüs ile Plüton arasındaki kare açı, mevcut ilişkilerde bir uzaklaşma ya da duygusal soğukluk hissi yaratabilir. Neyse ki derin ve anlamlı konuşmalarla bu durumu aşmanın anahtarı olacaktır. Lakin eski aşklarla karşılaşma ihtimalin de artabilir. Belki de bu, geçmişi gözden geçirme ve bazı konuları kapatma fırsatı olabilir. Yaşanan soğukluklar, derin konuşmalar ve geçmiş sonunda bir karar vermeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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