30 Nisan Çarşamba Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, eğitim hayatında ailenin baskısını mı hissediyorsun? Kendi kararlarını belirlemekte zorlanıyor musun? Attık tüm bunlar geride kalıyor, çünkü Venüs'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte, her zamankinden çok daha cesur ve kararlı olacağın bir döneme giriyorsun. Artık ne istediğini bilecek ve kendi yolunu çizeceksin.

Hayatının kaptanı sensin ve bu gemiyi nereye götüreceğini de sen belirlersin. Kontrolü eline almak kadar, gerçek isteklerin ve tutkuların arasındaki ince çizgiyi ayırt etmek de önemli. Kendi isteklerini mi takip ediyorsun, yoksa başkalarının senin için belirlediği yolu mu? Bu soruların yanıtları, doğru rotayı belirlemende yardımcı olacaktır. Önüne bak ve hayatının kontrolünü eline al!

Aşk hayatına gelirsek, geçmişten gelen bazı sorunları çözülmek üzere olduğunu müjdelemek isteriz. Belki de eski bir ilişkinin yaraları hâlâ canını acıtıyor, belki de bir türlü unutamadığın bir aşk kalbinde izler bırakmaya devam ediyor. Ancak artık bu sorunları çözme zamanı geldi. Yeni bir başlangıç yapmak için geçmişi geride bırakmalısın. Heyecan verici bir aşk için önüne bak, onu gördüğünde tanıyacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...