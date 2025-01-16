Zübük Filminin Yeniden Çekileceğinin Duyurulmasının Ardından Ali Sunal'dan İlk Paylaşım Geldi!
Zübük Filminin Yeniden Çekileceğinin Duyurulmasının Ardından Ali Sunal'dan İlk Paylaşım Geldi!
1980 yapımı Zübük filmi meslekten men edilmiş üçkağıtçı milletvekili İbrahim Zübükzade'yi konu edinen ve Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı unutulmaz filmlerden biriydi. Filmde, Türk siyasetindeki sorunları ve karakterleri hicvederek anlatılıyordu. Aziz Nesin'in aynı adlı romanından uyarlanan filmin tam 45 yıl sonra yeniden çekileceği duyuruldu. Yeni filmin başrolü olacak Ali Sunal'dan filmle ilgili ilk paylaşım geldi.
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1980 yapımlı Zübük filmi, Türk siyasetindeki sorunları ve karakterleri hicvederek ele alan ve Aziz Nesin'in aynı adlı romanından uyarlanan bir Kemal Sunal filmiydi.
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Bir dönem yasaklanan filmin, ilk yayınlandığı tarihten tam 45 yıl sonra yeniden çekilmesine karar verildi.
meslekten men edilmiş üçkağıtçı milletvekili İbrahim Zübükzade'nin anlatıldığı filmin yeni versiyonunda başrol için duygulandıran bir isim tercih edildi.
Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, babasından 45 yıl sonra aynı karakteri canlandıracak.
Bu haberin ardından da Ali Sunal'dan konuyla ilgili ilk paylaşım geldi. Filmle ilgili detayları merakla bekliyoruz.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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