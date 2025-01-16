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Şafak Sezer, Bülent Ersoy'u Kutsal Damacana 5: Zombi'de Oynamaya Nasıl İkna Ettiklerini Şakalı Dille Açıkladı

Şafak Sezer, Bülent Ersoy'u Kutsal Damacana 5: Zombi'de Oynamaya Nasıl İkna Ettiklerini Şakalı Dille Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.01.2025 - 16:02

Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galası dün akşam yapıldı. Bülent Ersoy'un 'zombi' olarak katıldığı gecede Şafak Sezer filmle ilgili merak edilen bir konuya açıklık getirdi. Ezeli düşmanları İblis'in dünyaya yaydığı virüsle oluşturduğu zombi ordusuna karşı savaşan Fikret, Asım ve Artin’in hikayesini konu edinen filmle ilgili Sezer, Diva'nın filme dahil olmaya nasıl ikna olduğunu açıkladı.

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Kutsal Damacana 5: Zombi dün akşam yapılan galanın ardından yarın vizyona girecek.

Kutsal Damacana 5: Zombi dün akşam yapılan galanın ardından yarın vizyona girecek.

Ezeli düşmanları İblis'in dünyaya yaydığı virüsle oluşturduğu zombi ordusuna karşı savaşan Fikret, Asım ve Artin’in hikayesini konu alan filmde izleyici bir sürprizle karşılaşmıştı.

Ezeli düşmanları İblis'in dünyaya yaydığı virüsle oluşturduğu zombi ordusuna karşı savaşan Fikret, Asım ve Artin’in hikayesini konu alan filmde izleyici bir sürprizle karşılaşmıştı.

Bülent Ersoy'un zombi olarak izleyici karşısına çıkacağı film öncesi Diva, galaya da zombi kılığında katılmıştı.

Bülent Ersoy'un zombi olarak izleyici karşısına çıkacağı film öncesi Diva, galaya da zombi kılığında katılmıştı.

Şafak Sezer, şakalı bir dille Bülent Ersoy'a "İnsan yemek ister misiniz?" dediklerini ve Ersoy'un bu teklife "Değişiklik olur benim için" diyerek evet dediğini söyledi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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