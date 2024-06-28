Zeynep Mayruk Kimdir? Tolga Sarıtaş'ın Eşi Modacı Zeynep Mayruk'un Hayatı ve Kariyeri

Zeynep Mayruk, 1989 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Moda eğitimine Amerika'da Chicago'da, Saint Charles Lisesi'nde başladı. 2006 yılında bu prestijli okuldan mezun oldu, Türkiye'ye geri geldi. Burada İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı bölümünde eğitimine devam etti. Mayruk, 2012 yılında üniversiteden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından moda eğitimine devam üzere Londra'ya taşındı. Burada, Central Saint Martins'de 6 farklı sertifika programını tamamladı.