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Zeynep Mayruk Kimdir? Tolga Sarıtaş'ın Eşi Modacı Zeynep Mayruk'un Hayatı ve Kariyeri

Zeynep Mayruk Kimdir? Tolga Sarıtaş'ın Eşi Modacı Zeynep Mayruk'un Hayatı ve Kariyeri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 08:45

Ünlü modacı Zeynep Mayruk, 2013 yılında kendi adını taşıyan haute couture ve hazır giyim markasıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü modacının özel hayatı da sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Oyuncu Tolga Sarıtaş ile dünyaevine giren Mayruk'un kim olduğu ise merak ediliyor. Peki, Zeynep Mayruk kimdir? Zeynep Mayruk kaç yaşında ve nereli? 

İşte, detaylar...

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Zeynep Mayruk Kimdir?

Zeynep Mayruk Kimdir?

Zeynep Mayruk, 1989 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Moda eğitimine Amerika'da Chicago'da, Saint Charles Lisesi'nde başladı. 2006 yılında bu prestijli okuldan mezun oldu, Türkiye'ye geri geldi. Burada İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı bölümünde eğitimine devam etti. Mayruk, 2012 yılında üniversiteden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından moda eğitimine devam üzere Londra'ya taşındı. Burada, Central Saint Martins'de 6 farklı sertifika programını tamamladı.

Zeynep Mayruk'un Kariyeri

Zeynep Mayruk'un Kariyeri

Zeynep Mayruk, 2013 yılında kendi adını taşıyan markasını kurdu. Haute Couture ve hazır giyim tasarımlarıyla moda dünyasında kendine özgü bir yer edindi. Markasının ilk koleksiyonunu 2013 yılında Alaçatı Millfest'te moda severlerin beğenisine sundu. 

Bu ilk adımın ardından 2014 yılında İstanbul'da düzenlenen MercedesBenz Fashion Week etkinliğinde ilkbahar-yaz koleksiyonunu sergileyerek kariyerinde önemli bir kilometre taşı gerçekleştirdi. Moda haftasında ilk stüdyo defilesini gerçekleştirmiş oldu.

Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş dünyaevine girdi!

Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş dünyaevine girdi!

Zeynep Mayruk, 27 Haziran 2024 tarihide 5 yıldır birlikte olduğu oyuncu Tolga Sarıtaş ile dünya evine girdi. Ünlü çiftin düğünü Çeşme Alaçatı'da gerçekleşti. 

Tolga Sarıtaş'ın tüm davetlilerin önünde Zeynep Mayruk'un babası Davut Mayruk'a 'Zeynep başımın tacı' dediği anlar ise tüm konukların törene duygusal bir başlangıç yapmalarını sağladı.

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