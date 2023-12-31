Zenginler Daha da Zenginleşti! 2023'te Gelirleri Uçuşa Geçen Milyarderler Belli Oldu

2023 yılında en çok tartışılan konulardan biri, yapay zeka oldu. Yapay zeka rallisinin en büyük kazananlarından biri ise çip üreticisi NVIDIA'nın CEO'su Jensen Huang oldu. Huang, NVDIA hisselerindeki artışla birlikte servetine 30 milyar dolar ekleyerek toplam servetini 44 milyar dolara çıkardı.