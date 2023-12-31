Zenginler Daha da Zenginleşti! 2023'te Gelirleri Uçuşa Geçen Milyarderler Belli Oldu
Zenginler Daha da Zenginleşti! 2023'te Gelirleri Uçuşa Geçen Milyarderler Belli Oldu
2023'te dünya genelindeki 2,568 milyarderin yarısından fazlası, borsalardaki yükselişle birlikte servetlerini artırdı. Forbes'un belirlediği en çok kazanan on milyarder, yaklaşık 500 milyar dolarlık bir kazanç elde etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2023 yılında dünyanın en zenginleri, servetlerini ciddi oranda artırdı.
10 - Jensen Huang (+30,2 milyar dolar)
9 - Bill Gates (+31 milyar dolar)
8 - Larry Ellison (+32 milyar dolar)
7 - Amancio Ortega (+33 milyar dolar)
İçeriğin Devamı Aşağıda
6 - Sergey Bin (+41 milyar dolar)
5 - Larry Page (+43,9 milyar dolar)
4 - Steve Balmer (+ 44,7 milyar dolar)
3 - Jeff Bezos (+71,3 milyar dolar)
2 - Mark Zuckerberg (+84,08 milyar dolar)
İçeriğin Devamı Aşağıda
1 - Elon Musk (+95,4 milyar dolar)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda