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Zenginler Daha da Zenginleşti! 2023'te Gelirleri Uçuşa Geçen Milyarderler Belli Oldu

Zenginler Daha da Zenginleşti! 2023'te Gelirleri Uçuşa Geçen Milyarderler Belli Oldu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
31.12.2023 - 14:59

2023'te dünya genelindeki 2,568 milyarderin yarısından fazlası, borsalardaki yükselişle birlikte servetlerini artırdı.  Forbes'un belirlediği en çok kazanan on milyarder, yaklaşık 500 milyar dolarlık bir kazanç elde etti.

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2023 yılında dünyanın en zenginleri, servetlerini ciddi oranda artırdı.

2023 yılında dünyanın en zenginleri, servetlerini ciddi oranda artırdı.

Toplamda yaklaşık 500 milyar dolarlık bir kazanç elde eden 10 milyarder, bu yılın en başarılı iş insanları arasında yer aldı. İşte Bloomberg'in haberine göre 2023'te en çok para kazanan isimler.

10 - Jensen Huang (+30,2 milyar dolar)

10 - Jensen Huang (+30,2 milyar dolar)

2023 yılında en çok tartışılan konulardan biri, yapay zeka oldu. Yapay zeka rallisinin en büyük kazananlarından biri ise çip üreticisi NVIDIA'nın CEO'su Jensen Huang oldu. Huang, NVDIA hisselerindeki artışla birlikte servetine 30 milyar dolar ekleyerek toplam servetini 44 milyar dolara çıkardı.

9 - Bill Gates (+31 milyar dolar)

9 - Bill Gates (+31 milyar dolar)

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, servetini 31 milyar dolar artırarak toplamda 140 milyar dolara ulaştı. Gates, şu anda dünya genelinde en zengin dördüncü insan konumunda bulunuyor.

8 - Larry Ellison (+32 milyar dolar)

8 - Larry Ellison (+32 milyar dolar)

Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'un serveti, şirketin hisselerine yapay zeka konusundaki olumlu etkisiyle birlikte 32 milyar dolar artarak 123 milyar dolara yükseldi. Bu başarı, Ellison'u dünyanın en zenginleri listesinde 8. sıraya taşıdı.

7 - Amancio Ortega (+33 milyar dolar)

7 - Amancio Ortega (+33 milyar dolar)

İspanya merkezli hazır giyim devi Inditex'in (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home ve Uterqüe) kurucusu ve CEO'su Amancio Ortega, servetini 33 milyar dolar artırdı. Ortega'nın toplam serveti şu anda 87 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

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6 - Sergey Bin (+41 milyar dolar)

6 - Sergey Bin (+41 milyar dolar)

Google'ın kurucu ortaklarından Sergey Bin, servetini 41 milyar dolar artırdı. Brin, 120 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin 9. kişisi konumunda.

5 - Larry Page (+43,9 milyar dolar)

5 - Larry Page (+43,9 milyar dolar)

Yapay zeka alanındaki yoğun rekabet, Google'ın kurucularından biri olan Sergey Brin'i, Larry Page ile birlikte şirkete geri dönmeye teşvik etti. Page, bu yıl içinde servetini 44 milyar dolar artırarak, 126 milyar dolarlık toplam servetiyle dünyanın en zengin 7. kişisi konumuna yükseldi.

4 - Steve Balmer (+ 44,7 milyar dolar)

4 - Steve Balmer (+ 44,7 milyar dolar)

Microsoft'un hissedarlarından Steve Ballmer, servetini 44 milyar dolar artırarak 130,5 milyar dolara çıkardı. Ballmer, Bloomberg Milyardeler Endeksi'nde 5. sırada yer alıyor.

3 - Jeff Bezos (+71,3 milyar dolar)

3 - Jeff Bezos (+71,3 milyar dolar)

Bir süre dünyanın en zengin insanı ünvanını elinde tutan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şu anda 178 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü milyarderi olarak yer alıyor. 2023'te servetini 71 milyar dolar artıran Bezos, büyük bir kısmını bağışlama planları yapıyor.

2 - Mark Zuckerberg (+84,08 milyar dolar)

2 - Mark Zuckerberg (+84,08 milyar dolar)

Sosyal medya devi Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, 2023'te servetini en çok artıran ikinci isim olarak öne çıktı. Şirketin hisselerindeki yükseliş, Zuckerberg'in servetinde 84 milyar dolarlık bir artış sağladı ve böylece Zuckerberg'in toplam serveti 129 milyar dolara yaklaştı.

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1 - Elon Musk (+95,4 milyar dolar)

1 - Elon Musk (+95,4 milyar dolar)

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, 2023'ü 232 milyar dolarlık servetiyle lider olarak tamamladı. Tesla hisselerinin değer kazanmasıyla Musk,  bu yıl servetini 95 milyar dolar artırdı.

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