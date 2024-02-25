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Zengin Olmamalarına Rağmen Kendilerini Öyle Hisseden Kişilerin Birbirinden Eğlenceli Paylaşımları

Zengin Olmamalarına Rağmen Kendilerini Öyle Hisseden Kişilerin Birbirinden Eğlenceli Paylaşımları

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 09:16

Bazı insanlar zengin olmasa da pahalı zevkleri olabiliyor. Çok fazla paraları olmamalarına rağmen lüks harcamalar yapan kişilerin paylaşımlarını sizler için derledik. Detaylar için buyurun...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Restoranda yemek yemek ve pervasızca sipariş vermek...Bana en çok keyif veren şeylerden biri."

1. "Restoranda yemek yemek ve pervasızca sipariş vermek...Bana en çok keyif veren şeylerden biri."

2. "Sıcak bir kupayı tutarken serçe parmağımı kaldırıyorum."

2. "Sıcak bir kupayı tutarken serçe parmağımı kaldırıyorum."

3. "İnsanları küçümsemekten hoşlanıyorum."

3. "İnsanları küçümsemekten hoşlanıyorum."

4. "Evcil hayvanım var."

4. "Evcil hayvanım var."

5. "İki haftada bir evimi temizletiyorum. Tek lüksüm bu."

5. "İki haftada bir evimi temizletiyorum. Tek lüksüm bu."
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6. "Pahalı cilt bakım ürünleri kullanıyorum."

6. "Pahalı cilt bakım ürünleri kullanıyorum."

7. "Zamanımı boşa harcıyorum."

7. "Zamanımı boşa harcıyorum."

8. "Her gün dışarıda kahve içiyorum."

8. "Her gün dışarıda kahve içiyorum."

9. "Nadir de olsa suşi yiyorum."

9. "Nadir de olsa suşi yiyorum."

10. "Yemek yaparken pahalı malzeme kullanıyorum."

10. "Yemek yaparken pahalı malzeme kullanıyorum."
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11. "Cam vitrinde satılan pahalı kalemlerden kullanıyorum."

11. "Cam vitrinde satılan pahalı kalemlerden kullanıyorum."

12. "Özel bir klinikte sağlık hizmeti alıyorum."

12. "Özel bir klinikte sağlık hizmeti alıyorum."

13. "Köpeğime pahalı mama alıyorum."

13. "Köpeğime pahalı mama alıyorum."

14. "Market alışverişinde fiyatları pek incelemem. İhtiyacım varsa alırım."

14. "Market alışverişinde fiyatları pek incelemem. İhtiyacım varsa alırım."

15. "Tüm alışverişimi online yapıyorum. Uzun süredir mağazaya veya markete gitmedim."

15. "Tüm alışverişimi online yapıyorum. Uzun süredir mağazaya veya markete gitmedim."
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16. "Düzenli olarak pedikür yaptırıyorum."

16. "Düzenli olarak pedikür yaptırıyorum."

17. "Tüm paramı harcıyorum ve daha fazlasını nasıl kazanacağımı bilmiyorum."

17. "Tüm paramı harcıyorum ve daha fazlasını nasıl kazanacağımı bilmiyorum."

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