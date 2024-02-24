Göz Göre Göre Gerçekleri Yok Sayarak Burnunun Dikine Giden İnsanlardan 15 İlginç Hikaye
Göz Göre Göre Gerçekleri Yok Sayarak Burnunun Dikine Giden İnsanlardan 15 İlginç Hikaye
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Gerçekler kabak gibi ortadayken görmezden gelmeye karar veren ya da inkar eden insanların başlarına aldığı dertlere inanamayacaksınız.
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1. "Uzun bir zamandır tırnak batması problemiyle uğraşıyorum ve her seferinde kendi kendine iyileşir diye doktora gitmiyordum. Bugün ayağımdaki enfeksiyon yüzünden acile gitmek zorunda kaldım."
2. "Sevgilisinin kendisini aldattığına ısrarla inanmak istemeyen arkadaşım ona ne kadar kanıt göstersem bile hala bu duruma inanmak istemiyor..."
3. "İş arkadaşım günlerdir işe hasta geliyordu ve onu her uyardığımızda hasta olmadığın sadece alerjisi olduğunu söylüyordu. Dün akşam onu hastaneye kaldırmışlar yoğum bakımda şu an."
4. "Babam meşhur tatlısını her misafirler geldiğinde yapar ama kimse tatlıyı tamamıyla yemez. Sebebi ise tatlının kötü olması. Misafirler bunu nezaketen söylemiyor ama ben her babama söylediğimde bana inanmıyor öyle olsa bana söyleyen birileri olurdu diyor..."
5. "Eski sevgilisini atlattıklarını düşünen ama hala her eski sevgilisinin bahsi geçince üzülen insanlar."
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6. "Astımı olan kardeşim ısrarla kendini yoracak fiziksel aktivitelere katılıyor ve bana bir şey olmaz diyor..."
7. "Çocukluğumu bana zehir eden babam hala bugüne kadar onunla neden vakit geçirmek istemediğimi anlamıyor..."
8. "Bağımlılığı olan arkadaşım ısrarla etrafındaki insanları kendisinden uzaklaştırdığını kabullenmiyor. Hala başkalarını suçluyor..."
9. "Eşim sırt ağrılarından hep şikayetçi olmuştur ama hala da olabilecek en kötü pozisyonlarda oturuyor ve sırtına zarar veriyor."
10. "Arkadaşım uzun zamandır arkadaş grubumuzdaki birinden hoşlanıyor ve karşı taraf onu hiç sevmiyor, ona hep kötü davranıyor. Arkadaşım asla bunu kabullenmiyor..."
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11. "Kumar bağımlılığı olan amcam yıllar önce ailesinin tüm parasını kumarda kaybetti ve eşi onu terk etti. Bugüne kadar hala eşi onu terk ettiği için eşine kızgın."
12. "Abim işini ekmeyi çok sevdiği için girdiği her işten atılıyor ama ısrarla yalanlar söyleyip suçu patronlarına atıyor."
13. "Sinir bozucu bir karakteri olan ve ilgi odağı olmaya bayılan arkadaşım hala neden kimsenin onunla çıkmak istediğini anlamıyor."
14. "Görebileceğiniz en kötü uyku düzenine sahip olan kardeşim neden her gün yorgun olduğunu hala çözemedi."
15. "Temizlik bağımlılığı yüzünden evdeki herkese hayatı zehir eden annem neden hepimizin tatillerde onu ziyarete gitmediğimizi düşünüyor."
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