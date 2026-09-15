Zendaya Emmy Ödülleri'ndeki Kristal Prada Elbisesi ve Yeni Pixie Saçıyla 90'ların İkonik İsmine Gönderme Yaptı
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Zendaya, 78. Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısında hem oyunculuğuyla hem de görünümüyle konuşuldu. Oyuncu, kristallerle bezeli özel tasarım bir elbisenin yanında yepyeni bir saç stiliyle de dikkat çekti. Kısacık kesilen saçları, moda takipçilerinin aklına hemen tanıdık bir ismi getirdi.
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Zendaya, Disney Channel'dan Emmy ödüllü Euphoria'ya uzanan bir kariyerin sahibi.
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Zendaya'nın yeni pixie kesimi, Halle Berry'nin 90'lı yıllarda ikonikleşen saç stiline dayanıyor.
Halle Berry de 1995'te pixie kesimiyle birlikte siyah bir Prada elbise giymişti.
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