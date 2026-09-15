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Zendaya Emmy Ödülleri'ndeki Kristal Prada Elbisesi ve Yeni Pixie Saçıyla 90'ların İkonik İsmine Gönderme Yaptı

Zendaya Emmy Ödülleri'ndeki Kristal Prada Elbisesi ve Yeni Pixie Saçıyla 90'ların İkonik İsmine Gönderme Yaptı

Emmy Ödülleri
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
15.09.2026 - 13:13
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Zendaya, 78. Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısında hem oyunculuğuyla hem de görünümüyle konuşuldu. Oyuncu, kristallerle bezeli özel tasarım bir elbisenin yanında yepyeni bir saç stiliyle de dikkat çekti. Kısacık kesilen saçları, moda takipçilerinin aklına hemen tanıdık bir ismi getirdi.

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Zendaya, Disney Channel'dan Emmy ödüllü Euphoria'ya uzanan bir kariyerin sahibi.

Zendaya, Disney Channel'dan Emmy ödüllü Euphoria'ya uzanan bir kariyerin sahibi.

1996 doğumlu Zendaya, oyunculuğa Disney Channel'ın Shake It Up dizisiyle başladı ve kısa sürede genç izleyicinin gözdesi haline geldi. HBO'nun Euphoria dizisindeki Rue Bennett performansıyla 2020 ve 2022'de Emmy'nin en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanarak bu kategoride art arda iki kez kazanan en genç isim unvanını aldı.

Spider-Man serisindeki MJ karakteri ve Dune filmlerindeki Chani rolüyle de sinema perdesinde geniş kitlelere ulaştı. Kariyeri boyunca stilist Law Roach ile sürdürdüğü iş birliği, kırmızı halı görünümlerini de kariyerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdi.

Zendaya'nın yeni pixie kesimi, Halle Berry'nin 90'lı yıllarda ikonikleşen saç stiline dayanıyor.

Zendaya'nın yeni pixie kesimi, Halle Berry'nin 90'lı yıllarda ikonikleşen saç stiline dayanıyor.

Emmy gecesinde Zendaya'nın saçını tasarlayan kuaför Coree Moreno, 'Modern Yontulmuş Pixie' adını verdiği bu kesimi beş aşamalı özel bir teknikle şekillendirdi. Zendaya'nın uzun süredir stilistliğini yapan Law Roach ise yeni saç stilinin ilham kaynağının Halle Berry olduğunu doğruladı.

Berry, kısacık pixie kesimini 1990'ların başından itibaren imzası haline getirmiş, bu stili 2002'de Oscar heykelciğini kazandığı gece de taşımıştı. Zendaya'nın tercihi, moda çevrelerinde otuz yıl önceki bu ikonik görünüme açık bir selam olarak yorumlandı.

Halle Berry de 1995'te pixie kesimiyle birlikte siyah bir Prada elbise giymişti.

Halle Berry de 1995'te pixie kesimiyle birlikte siyah bir Prada elbise giymişti.

Zendaya'nın Emmy'deki kristal işlemeli şeffaf Prada tasarımı, dikkatleri bir başka ortak noktaya çekti. Halle Berry, 1995'teki ilk Screen Actors Guild Ödülleri'nde pixie kesimiyle birlikte sade siyah bir Prada elbise giyerek dönemin en akılda kalan görünümlerinden birine imza atmıştı.

Zendaya'nın hem saç hem kıyafet tercihinde aynı markanın öne çıkması, iki görünüm arasındaki benzerliği daha da belirgin hale getirdi. Mikimoto mücevherleriyle tamamlanan look, gecenin en çok konuşulan stil anlarından biri oldu.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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