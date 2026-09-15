Zendaya Emmy Ödülleri'ndeki Kristal Prada Elbisesi ve Yeni Pixie Saçıyla 90'ların İkonik İsmine Gönderme Yaptı

1996 doğumlu Zendaya, oyunculuğa Disney Channel'ın Shake It Up dizisiyle başladı ve kısa sürede genç izleyicinin gözdesi haline geldi. HBO'nun Euphoria dizisindeki Rue Bennett performansıyla 2020 ve 2022'de Emmy'nin en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanarak bu kategoride art arda iki kez kazanan en genç isim unvanını aldı.

Spider-Man serisindeki MJ karakteri ve Dune filmlerindeki Chani rolüyle de sinema perdesinde geniş kitlelere ulaştı. Kariyeri boyunca stilist Law Roach ile sürdürdüğü iş birliği, kırmızı halı görünümlerini de kariyerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdi.